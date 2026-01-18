Concert Djelicious Guinguette du Val Eveillé Guinguette du Val Eveillé Arudy

Arudy

Concert Djelicious Guinguette du Val Eveillé

Guinguette du Val Eveillé 780 Bordedela Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Un Mc expérimenté aux textes incisifs, un clavier bercé dans la

Néo soul, et un duo basse batterie aux multiples influences fusionnent en un tout qui abat ingénieusement les frontières des genres. Ajoutez à cette émulation collective la facilité de Djé à se promener entre rap et chant et naît un agile mélange de sonorités hip-hop, soul et funk.

Restauration sur place. .

Guinguette du Val Eveillé 780 Bordedela Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

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English : Concert Djelicious Guinguette du Val Eveillé

L’événement Concert Djelicious Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées