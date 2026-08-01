Informations pratiques

Thoras

Concert d’orchestres d’Harmonie

Thoras Thoras Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 16:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Concert évènement en plein air de l’Harmonies de Bollezeele et de l’Avant-Garde Langeadoise sur la place de Thoras.

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Thoras Thoras 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 87 33 30 contact@agl-musique-langeac.fr

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English :

Open-air concert by the Harmonies de Bollezeele and the Avant-Garde Langeadoise on Thoras Square.

L’événement Concert d’orchestres d’Harmonie Thoras a été mis à jour le 2026-08-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier