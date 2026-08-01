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AGENDA · Thoras

Concert d’orchestres d’Harmonie Thoras

dimanche 16 août 2026 · Thoras

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Thoras
Ville
43170 Thoras
Département
Haute-Loire
Tarif

Thoras

Concert d’orchestres d’Harmonie

Thoras Thoras Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Concert évènement en plein air de l’Harmonies de Bollezeele et de l’Avant-Garde Langeadoise sur la place de Thoras.
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Thoras Thoras 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 87 33 30  contact@agl-musique-langeac.fr

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English :

Open-air concert by the Harmonies de Bollezeele and the Avant-Garde Langeadoise on Thoras Square.

L’événement Concert d’orchestres d’Harmonie Thoras a été mis à jour le 2026-08-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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