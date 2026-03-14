Concert d’orchestres | harmonie et cuivres Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-12 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit, billetterie en ligne à partir du 2 juin

Concert réunissant l’Orchestre d’Harmonie des grands élèves (OH3) et l’Orchestre Cuivres du collège Sophie Germain (OCSG).Orchestre Cuivres du collège Sophie Germain (direction : Gaël Coutier / Luc Herbaut / Vincent Morinière / Elisabeth Meng) : programme transmis ultérieurement.Orchestre d’Harmonie du 3ème cycle (direction : Vincent Brehard) :Après un premier voyage musical aux Etats Unis, les musiciennes et musiciens de l’Orchestre d’Harmonie du 3ème cycle vous emmènent cette fois au Japon !Lors de ce ciné-concert, vous pourrez découvrir ou revivre les moments forts de Princesse Mononoké du Studio Ghibli ou encore vous plonger dans l’univers de Mario Bros.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

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