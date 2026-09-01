Concert d’orgue avec Aurélien Fillion Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Concert d’orgue à la Collégiale St Barnard avec Aurélien Fillion Journées Européennes du Patrimoine

Parvis Jean XXIII Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez assister au récital d’orgue par Aurélien FILLION (Concertiste et professeur au conservatoire de Marq-en-Baroeul).

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Parvis Jean XXIII Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 63 19 50 orguessaintbarnard@yahoo.fr

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English : Concert d’orgue à la Collégiale St Barnard avec Aurélien Fillion Journées Européennes du Patrimoine

As part of European Heritage Days, come enjoy an organ recital by Aurélien FILLION (concert artist and professor at the Marq-en-Baroeul Conservatory).

L’événement Concert d’orgue à la Collégiale St Barnard avec Aurélien Fillion Journées Européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme