AGENDA · Fréjus
Concert d’orgue, Cathédrale Saint-Léonce, Fréjus
dimanche 20 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Léonce · Fréjus
Informations pratiques
Concert d’orgue Dimanche 20 septembre, 16h00 Cathédrale Saint-Léonce Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Concert d’orgue proposé par les Amis de la Cathédrale de Fréjus.
Cathédrale Saint-Léonce Place Jean Charles FORMIGE, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0498130151 http://www.cathedralefrejus.fr
Concert d’orgue proposé par les Amis de la Cathédrale de Fréjus.
(c) Amis de la Cathédrale de Fréjus
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