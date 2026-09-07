Concert d’orgue, Cathédrale Saint-Léonce, Fréjus

Informations pratiques

Concert d’orgue Dimanche 20 septembre, 16h00 Cathédrale Saint-Léonce Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Concert d’orgue proposé par les Amis de la Cathédrale de Fréjus.

Cathédrale Saint-Léonce Place Jean Charles FORMIGE, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0498130151 http://www.cathedralefrejus.fr

Concert d’orgue proposé par les Amis de la Cathédrale de Fréjus.

(c) Amis de la Cathédrale de Fréjus