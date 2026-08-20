Concert d’orgue en la basilique Notre-Dame-de-Boulogne, Église Notre-Dame, Boulogne-Billancourt
dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Boulogne-Billancourt
Informations pratiques
Concert d’orgue en la basilique Notre-Dame-de-Boulogne Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Notre-Dame Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Œuvres de Jean-Sébastien Bach par Didier Seutin, chef de chœur.
Église Notre-Dame 2 Rue de l’Eglise, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 0146999920 http://www.notredamedeboulogne.fr Seul témoin du passé médiéval de Boulogne, l’église construite selon le désir de Philippe IV le Bel est aussi remarquable pour sa restauration du XIXe siècle, érudite et poétique. Métro. ligne10- bus: 123,260,460
Œuvres de Jean-Sébastien Bach par Didier Seutin, chef de chœur.
© Aryeh Oron
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