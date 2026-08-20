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Concert d’orgue en la basilique Notre-Dame-de-Boulogne, Église Notre-Dame, Boulogne-Billancourt

dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Boulogne-Billancourt

Concert d’orgue en la basilique Notre-Dame-de-Boulogne, Église Notre-Dame, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Notre-Dame
Adresse
2 Rue de l'Eglise, 92100 Boulogne-Billancourt, France
Ville
92100 Boulogne-Billancourt
Département
Hauts-de-Seine

Concert d’orgue en la basilique Notre-Dame-de-Boulogne Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Notre-Dame Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Œuvres de Jean-Sébastien Bach par Didier Seutin, chef de chœur.

Église Notre-Dame 2 Rue de l’Eglise, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 0146999920 http://www.notredamedeboulogne.fr Seul témoin du passé médiéval de Boulogne, l’église construite selon le désir de Philippe IV le Bel est aussi remarquable pour sa restauration du XIXe siècle, érudite et poétique. Métro. ligne10- bus: 123,260,460
Œuvres de Jean-Sébastien Bach par Didier Seutin, chef de chœur.

© Aryeh Oron

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