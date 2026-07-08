Concert d’orgue Pierre-Henri Jondot Périgueux
mercredi 15 juillet 2026 · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Concert d’orgue Pierre-Henri Jondot
10 Avenue Cavaignac Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 19:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Organiste et claveciniste formé auprès de grands maîtres, Pierre-Henri Jondot propose un voyage musical à travers les grandes traditions européennes de l’orgue, de la Renaissance au baroque. Installé en Périgord depuis 2021, il entretient un lien tout particulier avec l’orgue de la Cité, à la tribune duquel il succède à Henri Aristizabal.
Le 15 juillet 2026, il interprétera un programme raffiné réunissant Eustache du Caurroy, Sweelinck, Correa de Arauxo, Nicolas de Grigny et Jean-Sébastien Bach. Une soirée d’exception pour découvrir toute la richesse, la profondeur et la puissance expressive de l’orgue. .
10 Avenue Cavaignac Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert d’orgue Pierre-Henri Jondot
L’événement Concert d’orgue Pierre-Henri Jondot Périgueux a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Communal de Périgueux
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