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Concert d’orgue Rue du Port Preignac

Concert d’orgue Rue du Port Preignac

Concert d’orgue Rue du Port Preignac dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Rue du Port

Adresse : Eglise St Vincent

Ville : 33210 Preignac

Département : Gironde

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Preignac

Concert d’orgue

Rue du Port Eglise St Vincent Preignac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Oeuvres autour de Bach par Margot Dubois Lafaye à l’église Saint-Vincent de Preignac.   .

Rue du Port Eglise St Vincent Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert d’orgue

L’événement Concert d’orgue Preignac a été mis à jour le 2026-05-21 par La Gironde du Sud

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