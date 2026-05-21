Concert d’orgue Rue du Port Preignac

Preignac

Concert d’orgue

Rue du Port Eglise St Vincent Preignac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Oeuvres autour de Bach par Margot Dubois Lafaye à l’église Saint-Vincent de Preignac. .

Rue du Port Eglise St Vincent Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert d’orgue

L’événement Concert d’orgue Preignac a été mis à jour le 2026-05-21 par La Gironde du Sud