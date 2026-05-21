Concert d’orgue Rue du Port Preignac
Concert d’orgue Rue du Port Preignac dimanche 5 juillet 2026.
Preignac
Concert d’orgue
Rue du Port Eglise St Vincent Preignac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Oeuvres autour de Bach par Margot Dubois Lafaye à l’église Saint-Vincent de Preignac. .
Rue du Port Eglise St Vincent Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert d’orgue
L’événement Concert d’orgue Preignac a été mis à jour le 2026-05-21 par La Gironde du Sud
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