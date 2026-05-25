Fêtes de Boutoc Cru d’Arche Pugneau Preignac

Preignac

Fêtes de Boutoc

Cru d’Arche Pugneau Boutoc Preignac Gironde

Tarif : 20 – 20 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-04

Le comité des fêtes de Boutoc Preignac organise une fête locale le premier weekend de Juillet (voir le programme sur l’image). .

Cru d’Arche Pugneau Boutoc Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 09 00 24 comitefetesboutoc33@gmail.com

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English : Fêtes de Boutoc

L’événement Fêtes de Boutoc Preignac a été mis à jour le 2026-05-25 par La Gironde du Sud