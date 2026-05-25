Fêtes de Boutoc Cru d’Arche Pugneau Preignac
Fêtes de Boutoc Cru d’Arche Pugneau Preignac samedi 4 juillet 2026.
Preignac
Fêtes de Boutoc
Cru d’Arche Pugneau Boutoc Preignac Gironde
Tarif : 20 – 20 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-04
Le comité des fêtes de Boutoc Preignac organise une fête locale le premier weekend de Juillet (voir le programme sur l’image). .
Cru d’Arche Pugneau Boutoc Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 09 00 24 comitefetesboutoc33@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes de Boutoc
L’événement Fêtes de Boutoc Preignac a été mis à jour le 2026-05-25 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Preignac (Gironde)
- Rendez-vous aux jardins au Château de Malle Jardins du Château de Malle Preignac 6 juin 2026
- Visite des jardins de Malle, Château de Malle, Preignac 6 juin 2026
- Flâneries aux jardins de Malle, Château de Malle, Preignac 6 juin 2026
- Visite théâtralisée avec Jeanne de Malle, Château de Malle, Preignac 6 juin 2026
- Concours de pêche et vide-grenier Preignac 7 juin 2026