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Concert d’orgue Abbaye-aux-Dames abbatiale Saintes

Concert d’orgue Abbaye-aux-Dames abbatiale Saintes dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Abbaye-aux-Dames abbatiale

Adresse : Abbatiale

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saintes

Concert d’orgue

Abbaye-aux-Dames abbatiale Abbatiale Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 18:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Concert donné par Dominique de Martel.
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Abbaye-aux-Dames abbatiale Abbatiale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   saintesapcos@gmail.com

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English :

Concert given by Dominique de Martel.

L’événement Concert d’orgue Saintes a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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