Concert d’orgue Abbaye-aux-Dames abbatiale Saintes
Concert d’orgue Abbaye-aux-Dames abbatiale Saintes dimanche 7 juin 2026.
Saintes
Concert d’orgue
Abbaye-aux-Dames abbatiale Abbatiale Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 18:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Concert donné par Dominique de Martel.
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Abbaye-aux-Dames abbatiale Abbatiale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine saintesapcos@gmail.com
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English :
Concert given by Dominique de Martel.
L’événement Concert d’orgue Saintes a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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