Concert d’orgue Abbaye-aux-Dames abbatiale Saintes

Saintes

Concert d’orgue

Abbaye-aux-Dames abbatiale Abbatiale Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 18:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Concert donné par Dominique de Martel.

.

Abbaye-aux-Dames abbatiale Abbatiale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine saintesapcos@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert given by Dominique de Martel.

L’événement Concert d’orgue Saintes a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge