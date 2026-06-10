Vialas

CONCERT D’ORGUE

Temple Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Les amis de l’orgue vous propose un concert d’orgue par Jean-Michel ROBBE

Les amis de l’orgue vous propose un concert d’orgue par Jean-Michel ROBBE .

Temple Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Les amis de l’orgue invite you to an organ concert by Jean-Michel ROBBE

L’événement CONCERT D’ORGUE Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère