CONCERT D’ORGUE Vialas
CONCERT D’ORGUE Vialas dimanche 9 août 2026.
Vialas
CONCERT D’ORGUE
Temple Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Les amis de l’orgue vous propose un concert d’orgue par Jean-Michel ROBBE
Les amis de l’orgue vous propose un concert d’orgue par Jean-Michel ROBBE .
Temple Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
Les amis de l’orgue invite you to an organ concert by Jean-Michel ROBBE
L’événement CONCERT D’ORGUE Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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