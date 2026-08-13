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AGENDA · Douchapt

Concert Douchapt Blues Douchapt

vendredi 11 septembre 2026 · Douchapt

Concert Douchapt Blues Douchapt

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
2 Pl. Roger Nadal
Ville
24350 Douchapt
Département
Dordogne
Tarif

Douchapt

Concert Douchapt Blues

2 Pl. Roger Nadal Douchapt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Concert Douchapt Blues Tiger Rose

Le festival Douchapt Blues du 6 juin au 11 septembre 2026 tente de redonner vie aux petits villages en apportant une musique porteuse de sens et faire découvrir la culture Blues.
Infos 06 79 35 04 53
Concert Douchapt Blues Tiger Rose

Le festival Douchapt Blues du 6 juin au 11 septembre 2026 tente de redonner vie aux petits villages en apportant une musique porteuse de sens et faire découvrir la culture Blues.
Infos 06 79 35 04 53   .

2 Pl. Roger Nadal Douchapt 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 35 04 53 

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English :

Douchapt Blues Concert: Tiger Rose

The Douchapt Blues Festival, running from June 6 to September 11, 2026, aims to breathe new life into small villages by bringing meaningful music and introducing people to blues culture.
Info: 06 79 35 04 53

L’événement Concert Douchapt Blues Douchapt a été mis à jour le 2026-08-13 par Val de Dronne

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