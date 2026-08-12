Forum des Associations Douchapt
samedi 5 septembre 2026 · Douchapt
Informations pratiques
Douchapt
Forum des Associations
Village de gite de Beauclair Douchapt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 14:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez découvrir les associations Ribéracoises dans le secteur de la culture, du sport ou encore du lien social. De 9h à 14h au Village de gites de Beauclair, suivez les présentations et démonstrations de chacun.
Restauration possible sur place.
Entrée gratuite
Venez découvrir les associations Ribéracoises dans le secteur de la culture, du sport ou encore du lien social. De 9h à 14h au Village de gites de Beauclair, suivez les présentations et démonstrations de chacun.
Restauration possible sur place.
Entrée gratuite .
Village de gite de Beauclair Douchapt 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 50 60
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English : Forum des Associations
Come discover the associations in Ribérac active in the fields of culture, sports, and community outreach. From 9 a.m. to 2 p.m. at the Beauclair Vacation Village, check out their presentations and demonstrations.
Food available on site.
Free admission
L’événement Forum des Associations Douchapt a été mis à jour le 2026-08-12 par Val de Dronne
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