Concert Doudou & Magie « Edou et le Carnaval des animaux » La Seine Musicale Boulogne-Billancourt
Concert Doudou & Magie « Edou et le Carnaval des animaux » La Seine Musicale Boulogne-Billancourt dimanche 6 juin 2027.
Édou, le doudou aventurier, part à la découverte d’un monde drôle et merveilleux où les animaux prennent vie.
Au rythme des airs célèbres du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns, les enfants rencontrent un éléphant maladroit, un cygne somptueux, des kangourous bondissants et même des poissons espiègles. Chacun des animaux prend vie au son des instruments.
Comptines à chanter, jeux de gestes et quelques tours de magie accompagnent ce voyage imaginé pour les jeunes oreilles.
Une rencontre amusante et surprenante pour s’émerveiller, jouer et faire ses premiers pas dans l’univers de la musique classique.
Un concert pour les 0 à 5 ans
PROGRAMME
SAINT-SAËNS · Le Carnaval des Animaux
Durée : 30 minutes (sans entracte)
DISTRIBUTION
Anastasia RIZIKOV* · Direction
Alice POWER, Victor DEMARQUETTE · Pianos
Romane BELLIOT· Récitante
Christophe PORTIER· Magicien
Orchestre Colonne
*En partenariat avec le CRR de Paris
De 0 à 5 ans, le concert Doudou et Magie propose une expérience douce, sensorielle et ludique, parfaitement adaptée aux tout-petits. A travers les aventures d’Édou le doudou joyeux et malicieux, ils pourront découvrir la musique classique, chanter des comptines et s’émerveiller devant de petits tours de magie, pour un moment d’éveil unique et inoubliable, partagé avec leurs parents.
Le dimanche 06 juin 2027
de 10h00 à 10h30
payant
20€ / 10€ (réduit)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-06-06T13:00:00+02:00
fin : 2027-06-06T13:30:00+02:00
Date(s) : 2027-06-06T10:00:00+02:00_2027-06-06T10:30:00+02:00
La Seine Musicale ile Seguin 92100 Boulogne-Billancourt
https://www.orchestrecolonne.fr/edou-et-le-carnaval-des-animaux/ +33142337289 reservation@orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/orchestrecolonne https://www.facebook.com/orchestrecolonne
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