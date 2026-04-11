Montpellier

CONCERT DU 14 JUILLET

1 Place Georges Frêche Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier. Concert du 14 juillet

Comme chaque été, le festival se propose d’animer la ville en proposant de grands rendez-vous populaires en plein air, au moment où la chaleur de la journée laisse peu à peu la place à la fraîcheur du soir.

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier. Concert du 14 juillet

Comme chaque été, le festival se propose d’animer la ville en proposant de grands rendez-vous populaires en plein air, au moment où la chaleur de la journée laisse peu à peu la place à la fraîcheur du soir.

Sous la direction de Didier Benetti, et en compagnie du ténor Forian Laconi, le Chœur de l’Opéra de Montpellier et l’Orchestre national de Montpellier interprètent un florilège de grandes pages du répertoire symphonique signées Brahms, Borodine, Verdi et quelques autres, mais aussi des extraits de musiques composées pour le cinéma, devenues aujourd’hui des classiques.

LE PROGRAMME

Œuvres de

ALEXANDRE BORODINE

JOHANNES BRAHMS

PIETRO MASCAGNI

WOLFGANG AMADEUS MOZART

MICHEL LEGRAND

GIUSEPPE VERDI

VANGELIS

JACQUES OFFENBACH

Accès Libre .

1 Place Georges Frêche Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

As part of the Festival Radio France Occitanie Montpellier. July 14th concert

As it does every summer, the festival brings the city to life with a series of popular open-air events, as the heat of the day gradually gives way to the cool of the evening.

L’événement CONCERT DU 14 JUILLET Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER