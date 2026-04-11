CONCERT DU 14 JUILLET Montpellier
CONCERT DU 14 JUILLET Montpellier mardi 14 juillet 2026.
Montpellier
CONCERT DU 14 JUILLET
1 Place Georges Frêche Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier. Concert du 14 juillet
Comme chaque été, le festival se propose d’animer la ville en proposant de grands rendez-vous populaires en plein air, au moment où la chaleur de la journée laisse peu à peu la place à la fraîcheur du soir.
Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier. Concert du 14 juillet
Comme chaque été, le festival se propose d’animer la ville en proposant de grands rendez-vous populaires en plein air, au moment où la chaleur de la journée laisse peu à peu la place à la fraîcheur du soir.
Sous la direction de Didier Benetti, et en compagnie du ténor Forian Laconi, le Chœur de l’Opéra de Montpellier et l’Orchestre national de Montpellier interprètent un florilège de grandes pages du répertoire symphonique signées Brahms, Borodine, Verdi et quelques autres, mais aussi des extraits de musiques composées pour le cinéma, devenues aujourd’hui des classiques.
LE PROGRAMME
Œuvres de
ALEXANDRE BORODINE
JOHANNES BRAHMS
PIETRO MASCAGNI
WOLFGANG AMADEUS MOZART
MICHEL LEGRAND
GIUSEPPE VERDI
VANGELIS
JACQUES OFFENBACH
Accès Libre .
1 Place Georges Frêche Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
As part of the Festival Radio France Occitanie Montpellier. July 14th concert
As it does every summer, the festival brings the city to life with a series of popular open-air events, as the heat of the day gradually gives way to the cool of the evening.
L’événement CONCERT DU 14 JUILLET Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER
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