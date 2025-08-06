Concert du 15 Août Rue Saint Sauveur Grignan
Concert du 15 Août Rue Saint Sauveur Grignan samedi 15 août 2026.
Concert du 15 Août
Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Drôme
Début : 2026-08-15 18:30:00
fin : 2026-08-15
2026-08-15
Le Comité des orgues vous invite à son traditionnel concert du 15 Août.
Avec cette année
Stéphane Catalanotti (Orgue)
Richard Catalanotti (Basson)
Cécile Lo Bianco (Soprano)
Programmation Bach, Mozart, Gounod, Dvoràk, Widor…
.
Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 59 47
English :
The Organ Committee invites you to its traditional August 15 concert.
This year’s concert features
Stéphane Catalanotti (Organ)
Richard Catalanotti (Bassoon)
Cécile Lo Bianco (Soprano)
Program: Bach, Mozart, Gounod, Dvoràk, Widor…
