AGENDA · Faremoutiers
Concert du Choeur de l’Abbaye de Faremoutiers, Abbaye de Faremoutiers, Faremoutiers
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de Faremoutiers · Faremoutiers
Informations pratiques
Concert du Choeur de l’Abbaye de Faremoutiers 19 et 20 septembre Abbaye de Faremoutiers Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Nous vous invitons à vibrer au rythme du patrimoine vivant musical qui fait vivre encore aujourd’hui l’Abbaye de Faremoutiers. Remontez le temps en suivant les voix du Choeur de l’Abbaye.
Abbaye de Faremoutiers 1 rue Fénelon-Desfourneaux 77515 Faremoutiers Faremoutiers 77515 Seine-et-Marne Île-de-France
Concert
©Abbaye de Faremoutiers
À voir aussi à Faremoutiers (Seine-et-Marne)
- Mini ferme, Abbaye de Faremoutiers, Faremoutiers 19 septembre 2026
- Exposition photos, Abbaye de Faremoutiers, Faremoutiers 19 septembre 2026
- Découverte du site de l’Abbaye de Faremoutiers, Abbaye de Faremoutiers, Faremoutiers 19 septembre 2026