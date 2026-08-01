Informations pratiques

Châteauneuf

Concert du Chœur des Hommes Sud Bourgogne

Eglise Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Les amis de l’église de Châteauneuf vous invitent à assister au concert du Choeur des Hommes Sud Bourgogne, le dimanche 30 août à 17 heures à l’église.

Entrée 10 euros adhérents 8 euros gratuite pour les moins de 15 ans

Créé en octobre 2011 à l’initiative de Joël Guyot de Caila et des membres de l’association Choeur des Hommes Sud Bourgogne, cet ensemble vocal est dirigé par André Forest qui conduit 38 choristes, répartis en 4 pupitres et représentant les voix de plus de 20 communes du sud de la Saône-et-Loire.

Heureux d’avoir rencontré notre public, et découvert la belle acoustique de l’Eglise cet hiver, nos amis choristes nous ont proposé de nous rejoindre ce dimanche 30 août.

Concert organisé au profit de la restauration de l’église

A la fin de la prestation vous pourrez rencontrer les choristes à la salle Saint Louis (à côté de l’église). .

Eglise Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 52 22 24

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English : Concert du Chœur des Hommes Sud Bourgogne

L’événement Concert du Chœur des Hommes Sud Bourgogne Châteauneuf a été mis à jour le 2026-08-21 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais