Bassussarry

Concert du Choeur d’hommes Biez Bat

Eglise Saint Barthélemy Bassussarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Le choeur célèbre son cinquantième anniversaire. .

Eglise Saint Barthélemy Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 42 42 biezbat@gmail.com

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English : Concert du Choeur d’hommes Biez Bat

L’événement Concert du Choeur d’hommes Biez Bat Bassussarry a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays Basque