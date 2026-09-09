Concert du Chœur féminin 6 de chœur de Strasbourg Wasselonne
dimanche 20 septembre 2026 · Wasselonne
Informations pratiques
Wasselonne
Concert du Chœur féminin 6 de chœur de Strasbourg
Rue du Général de Gaulle Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dimanche 20 septembre à 17h, église protestante de Wasselonne.
Concert du Chœur féminin 6 de chœur de Strasbourg.
Odile Barreault, ancienne Maître de Chapelle de la Cathédrale de Strasbourg, direction et Benoît Clavier, co-titulaire de l’orgue de chœur de la Cathédrale, orgue. (AAOSW)
Entrée libre, plateau
Organisé par l’Association des Amis de l’Orgue Silbermann .
Rue du Général de Gaulle Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 25 32 90 grillejph@live.fr
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English :
L’événement Concert du Chœur féminin 6 de chœur de Strasbourg Wasselonne a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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