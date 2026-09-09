Informations pratiques

Wasselonne

Concert du Chœur féminin 6 de chœur de Strasbourg

Rue du Général de Gaulle Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dimanche 20 septembre à 17h, église protestante de Wasselonne.

Concert du Chœur féminin 6 de chœur de Strasbourg.

Odile Barreault, ancienne Maître de Chapelle de la Cathédrale de Strasbourg, direction et Benoît Clavier, co-titulaire de l’orgue de chœur de la Cathédrale, orgue. (AAOSW)

Entrée libre, plateau

Organisé par l’Association des Amis de l’Orgue Silbermann .

Rue du Général de Gaulle Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 25 32 90 grillejph@live.fr

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English :

L’événement Concert du Chœur féminin 6 de chœur de Strasbourg Wasselonne a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble