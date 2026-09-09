Informations pratiques

Wasselonne

Séance de cinéma

Rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-09 15:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Venez vous faire une toile !

Venez vous faire une toile ! Installez vous confortablement, le film va commencer !

Projection des Toy Story 5 à 15h et du film L’abandon à 20h

Buvette et friandises sur place.

Tarifs 4€ pour les moins de 14 ans, tarif adulte 5€.

Ouverture des portes environ 30 minutes avant le début de la projection.

Projections organisées par Wasselonne en Fête, en partenariat avec la C.R.C.C (Coopérative Régionale du Cinéma Culturel). .

Rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org

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English :

Come and have a look!

L’événement Séance de cinéma Wasselonne a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble