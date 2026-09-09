Séance de cinéma Wasselonne
mercredi 9 septembre 2026 · Wasselonne
Informations pratiques
Wasselonne
Séance de cinéma
Rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-09 15:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Venez vous faire une toile !
Venez vous faire une toile ! Installez vous confortablement, le film va commencer !
Projection des Toy Story 5 à 15h et du film L’abandon à 20h
Buvette et friandises sur place.
Tarifs 4€ pour les moins de 14 ans, tarif adulte 5€.
Ouverture des portes environ 30 minutes avant le début de la projection.
Projections organisées par Wasselonne en Fête, en partenariat avec la C.R.C.C (Coopérative Régionale du Cinéma Culturel). .
Rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org
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English :
Come and have a look!
L’événement Séance de cinéma Wasselonne a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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