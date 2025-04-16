Informations pratiques

Wasselonne

Soirée Moules Frites

1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Organisé par Mossiguia.

Une agréable soirée en perspective, incluant le repas et le dîner dansant animé par l’orchestre Telaris.

Moules frites à volonté ou jambon à l’os (sur réservation). .

1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 17 76 26 13

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English :

L’événement Soirée Moules Frites Wasselonne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble