AGENDA · Wasselonne
Soirée Moules Frites Wasselonne
samedi 19 septembre 2026 · Wasselonne
Informations pratiques
Wasselonne
Soirée Moules Frites
1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Organisé par Mossiguia.
Une agréable soirée en perspective, incluant le repas et le dîner dansant animé par l’orchestre Telaris.
Moules frites à volonté ou jambon à l’os (sur réservation). .
1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 17 76 26 13
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English :
L’événement Soirée Moules Frites Wasselonne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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