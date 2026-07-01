Informations pratiques

Wasselonne

Expériences Visite guidée épopée industrielle

13 Place du Marché Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-29 11:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-19 2026-08-26

Visite guidée de l’épopée industrielle de Wasselonne

Visite guidée de l’épopée industrielle sur les traces du patrimoine industriel de Wasselonne

Dès le 18e siècle, la ville de Wasselonne est marquée par l’industrie dont l’on trouve encore de nombreuses traces au travers du patrimoine actuel. Elle devient l’un des principaux bassins industriels de Basse-Alsace.

Cette visite présentée par Julie, guide conférencière, vous présentera cette histoire, riche de 3 siècles d’évolutions. Entre tanneries, moulins, et cours d’eau de la Mossig, ce parcours est parfait pour découvrir Wasselonne hors des sentiers battus !

Visite adaptée à tous les âges.

Tarif

5€ par personne

Gratuit -18 ans

Information en cas de vigilance météo, la visite guidée peut être annulée à la demande de la guide, rdv 15 min avant le départ. .

13 Place du Marché Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 62 31 01 contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

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English :

Guided tour of Wasselonne’s industrial epic

L’événement Expériences Visite guidée épopée industrielle Wasselonne a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble