Informations pratiques

Wasselonne

Expériences Visite guidée du centre de Wasselonne

13 Place du Marché Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-08-19 2026-08-26

Visite guidée du centre de Wasselonne découvrir l’histoire à travers ses bâtiments et ses anecdotes

Wasselonne possède un riche passé historique comme en témoigne son patrimoine vestiges du château fort, nombreuses maisons à colombages, emblèmes de métiers… Découvrez tout cela le temps d’une visite !

Visite adaptée à tous les âges.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 13 place du marché 67310 WASSELONNE

Tarif

5€ par personne

Gratuit -18 ans

Information en cas de vigilance météo, la visite guidée peut être annulée à la demande de la guide, rdv 15 min avant le départ. .

13 Place du Marché Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 62 31 01 contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

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English :

L’événement Expériences Visite guidée du centre de Wasselonne Wasselonne a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble