Expériences Visite guidée du centre de Wasselonne Wasselonne
mercredi 19 août 2026 · Wasselonne
Informations pratiques
Wasselonne
Expériences Visite guidée du centre de Wasselonne
13 Place du Marché Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-08-19 2026-08-26
Visite guidée du centre de Wasselonne découvrir l’histoire à travers ses bâtiments et ses anecdotes
Wasselonne possède un riche passé historique comme en témoigne son patrimoine vestiges du château fort, nombreuses maisons à colombages, emblèmes de métiers… Découvrez tout cela le temps d’une visite !
Visite adaptée à tous les âges.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme 13 place du marché 67310 WASSELONNE
Tarif
5€ par personne
Gratuit -18 ans
Information en cas de vigilance météo, la visite guidée peut être annulée à la demande de la guide, rdv 15 min avant le départ. .
13 Place du Marché Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 62 31 01 contact@mossig-vignoble-tourisme.fr
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English :
L’événement Expériences Visite guidée du centre de Wasselonne Wasselonne a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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