Concert du chœur KanSynergie, Prieuré du Mont-Saint-Michel, Pontorson

Concert du chœur KanSynergie Dimanche 20 septembre, 16h00 Prieuré du Mont-Saint-Michel Manche

Durée 1h30, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Concert du choeur KanSynergie : Composée d’étudiants et de chanteurs expérimentés, cette formation à géométrie variable explore un répertoire polyphonique riche et varié.

Le Prieuré du Mont-Saint-Michel à 4km du Mont est un ensemble médiéval normand tout à fait remarquable. Depuis 10 ans il fait l’objet d’une restauration importante pour accueillir les milliers de miquelots en chemin vers le Mont. Son histoire passionnante vous sera racontée par les bénévoles pasisonnés qui tout au long de l’année font de ce lieu une porte ouverte vivante vers le Mont et son histoire.

Prieuré du Mont-Saint-Michel 2 rue du Prieuré Ardevon, 50170 Pontorson Pontorson 50170 Ardevon Manche Normandie 06 61 14 23 39 https://www.pelerin-montsaintmichel.org/ https://www.facebook.com/pelerinMontsaintmichel/?locale=fr_FR Le Prieuré du Mont-Saint-Michel, patrimoine médiéval normand, est cette porte d’entrée vers le Mont lié par 1000 an d’histoire à la Merveille. Aujourd’hui lieu d’accueil, de culture et de transmission de l’histoire culturelle, spirituelle et patrimoniale du Mont et de sa Baie. A découvrir : la grange à dîmes, le colombier, la boulangerie, la Aula parking sur place

Concert du choeur KanSynergie : Composée d’étudiants et de chanteurs expérimentés, cette formation à géométrie variable explore un répertoire polyphonique riche et varié.

©Dominique Lefèvre