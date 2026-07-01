Concert du dimanche, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
dimanche 4 avril 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Concert du dimanche Dimanche 4 avril 2027, 11h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-04T11:00:00+02:00 – 2027-04-04T12:00:00+02:00
Fin : 2027-04-04T11:00:00+02:00 – 2027-04-04T12:00:00+02:00
Concert du dimanche
Ce concert propose deux visions du romantisme : celle de Franck, ardente, tourmentée, traversée d’élans passionnés ; celle de Schumann, lumineuse, généreuse, portée par un lyrisme fervent. Deux œuvres majeures qui se répondent et se complètent.
Programme
César Franck, Quintette avec piano
Robert Schumann, Quintette avec piano en mi bémol majeur op. 44
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701259-clair-obscur-romantique »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-concert-du-dimanche-87751 »}]
Clair-obscur romantique Musique de chambre
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