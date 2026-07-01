Concert du dimanche, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Concert du dimanche Dimanche 4 avril 2027, 11h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-04T11:00:00+02:00 – 2027-04-04T12:00:00+02:00

Fin : 2027-04-04T11:00:00+02:00 – 2027-04-04T12:00:00+02:00

Concert du dimanche

Ce concert propose deux visions du romantisme : celle de Franck, ardente, tourmentée, traversée d’élans passionnés ; celle de Schumann, lumineuse, généreuse, portée par un lyrisme fervent. Deux œuvres majeures qui se répondent et se complètent.

Programme

César Franck, Quintette avec piano

Robert Schumann, Quintette avec piano en mi bémol majeur op. 44

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701259-clair-obscur-romantique »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-concert-du-dimanche-87751 »}]

Clair-obscur romantique Musique de chambre