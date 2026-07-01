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Concert du dimanche, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

dimanche 4 avril 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux

Concert du dimanche, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 4 avril 2027
Fin
dimanche 4 avril 2027
Lieu
Auditorium de Bordeaux
Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Concert du dimanche Dimanche 4 avril 2027, 11h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-04T11:00:00+02:00 – 2027-04-04T12:00:00+02:00
Fin : 2027-04-04T11:00:00+02:00 – 2027-04-04T12:00:00+02:00

Concert du dimanche
Ce concert propose deux visions du romantisme : celle de Franck, ardente, tourmentée, traversée d’élans passionnés ; celle de Schumann, lumineuse, généreuse, portée par un lyrisme fervent. Deux œuvres majeures qui se répondent et se complètent.

Programme
César Franck, Quintette avec piano
Robert Schumann, Quintette avec piano en mi bémol majeur op. 44

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701259-clair-obscur-romantique »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-concert-du-dimanche-87751 »}]
Clair-obscur romantique Musique de chambre

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