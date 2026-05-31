Bretoncelles

Concert du groupe CAPPELLUM

Église Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 15:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Bretoncelles Patrimoine & Nature accueille en l’église le groupe CAPPELLUM.

Concert de chants sacrés du monde entier. .

Église Bretoncelles 61110 Orne Normandie

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English : Concert du groupe CAPPELLUM

L’événement Concert du groupe CAPPELLUM Bretoncelles a été mis à jour le 2026-06-16 par OT CdC Coeur du Perche