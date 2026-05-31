Concert du groupe CAPPELLUM Bretoncelles
Concert du groupe CAPPELLUM Bretoncelles samedi 28 novembre 2026.
Bretoncelles
Concert du groupe CAPPELLUM
Église Bretoncelles Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 15:30:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Bretoncelles Patrimoine & Nature accueille en l’église le groupe CAPPELLUM.
Concert de chants sacrés du monde entier. .
Église Bretoncelles 61110 Orne Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert du groupe CAPPELLUM
L’événement Concert du groupe CAPPELLUM Bretoncelles a été mis à jour le 2026-06-16 par OT CdC Coeur du Perche
À voir aussi à Bretoncelles (Orne)
- Ateliers Afghan Box Bretoncelles 20 juin 2026
- Fête de la musique Bretoncelles 21 juin 2026
- Rando Du paysage à l’insolite Bretoncelles 21 juin 2026
- Ateliers photo floue Bretoncelles 21 juin 2026
- Atelier Dessiner avec les ombres Bretoncelles 4 juillet 2026