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Concert du groupe CAPPELLUM Bretoncelles

Concert du groupe CAPPELLUM Bretoncelles samedi 28 novembre 2026.

Adresse : Église

Ville : 61110 Bretoncelles

Département : Orne

Début : samedi 28 novembre 2026

Fin : samedi 28 novembre 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Bretoncelles

Concert du groupe CAPPELLUM

Église Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 15:30:00
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

Bretoncelles Patrimoine & Nature accueille en l’église le groupe CAPPELLUM.

Concert de chants sacrés du monde entier.   .

Église Bretoncelles 61110 Orne Normandie  

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English : Concert du groupe CAPPELLUM

L’événement Concert du groupe CAPPELLUM Bretoncelles a été mis à jour le 2026-06-16 par OT CdC Coeur du Perche

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