CONCERT DU GROUPE LITHIUM SUIVI DE DJ MARTIAL Port-Vendres
samedi 15 août 2026 · Port-Vendres
Informations pratiques
Port-Vendres
CONCERT DU GROUPE LITHIUM SUIVI DE DJ MARTIAL
Quai François Joly Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Préparez-vous à une soirée rythmée par les plus grands succès français et internationaux. Entre concert live et ambiance DJ, tous les ingrédients sont réunis pour chanter, danser et profiter d’un moment festif.
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Quai François Joly Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 60 99
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English :
Get ready for an evening filled with the biggest French and international hits. With a mix of live music and DJ sets, all the ingredients are in place for you to sing, dance, and enjoy a festive evening.
L’événement CONCERT DU GROUPE LITHIUM SUIVI DE DJ MARTIAL Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-30 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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