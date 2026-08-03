Informations pratiques

Port-Vendres

CONCERT DU GROUPE LITHIUM SUIVI DE DJ MARTIAL

Quai François Joly Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Préparez-vous à une soirée rythmée par les plus grands succès français et internationaux. Entre concert live et ambiance DJ, tous les ingrédients sont réunis pour chanter, danser et profiter d’un moment festif.

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Quai François Joly Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 60 99

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English :

Get ready for an evening filled with the biggest French and international hits. With a mix of live music and DJ sets, all the ingredients are in place for you to sing, dance, and enjoy a festive evening.

L’événement CONCERT DU GROUPE LITHIUM SUIVI DE DJ MARTIAL Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-30 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE