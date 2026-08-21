Concert du groupe « On chante ici », Chapelle Saint-Georges, Fain-lès-Moutiers

Informations pratiques

Concert du groupe « On chante ici » Samedi 19 septembre, 17h00 Chapelle Saint-Georges Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez vibrer avec « On chante ici ! »

Le groupe « On chante ici » venu de Saint-Denis, vous propose un voyage en chansons a cappella. Au programme : des polyphonies du monde, entre traditions et modernité, portées par des voix qui s’entremêlent avec énergie et émotion.

Un concert sans instruments, juste des harmonies qui donnent la chair de poule !

Chapelle Saint-Georges rue Belle Vue, 21500 Saint-Just Fain-lès-Moutiers 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0644109030 Exposition des créateurs locaux Parking gratuit

Le groupe « On chante ici » vient d eSainbt Denis et vous interprètera des chansons polyphoniques du monde à capella.

©Jean Claude Renaud