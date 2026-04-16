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Concert du groupe Sandy Smoke Place Louis David Andernos-les-Bains

Concert du groupe Sandy Smoke Place Louis David Andernos-les-Bains

Concert du groupe Sandy Smoke Place Louis David Andernos-les-Bains mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Place Louis David

Adresse : Esplanade de la Jetée

Ville : 33510 Andernos-les-Bains

Département : Gironde

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Andernos-les-Bains

Concert du groupe Sandy Smoke

Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Un univers musical mêlant avec finesse groove, hip-hop et rock sur l’esplanade de la Jetée !   .

Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95 

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English : Concert du groupe Sandy Smoke

L’événement Concert du groupe Sandy Smoke Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Andernos-les-Bains

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