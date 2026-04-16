Concert du groupe Sandy Smoke Place Louis David Andernos-les-Bains
Concert du groupe Sandy Smoke Place Louis David Andernos-les-Bains mardi 14 juillet 2026.
Andernos-les-Bains
Concert du groupe Sandy Smoke
Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Un univers musical mêlant avec finesse groove, hip-hop et rock sur l’esplanade de la Jetée ! .
Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English : Concert du groupe Sandy Smoke
L’événement Concert du groupe Sandy Smoke Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Andernos-les-Bains
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