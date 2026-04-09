Concert du label BenArt Records New Morning Paris

CONCERT LABEL – BENART RECORDS

BenArt Ensemble feat. Baptiste Herbin & The Honnet Brothers feat. Julien Lourau

BenArt Records vous donne rendez-vous au New Morning pour une soirée label exceptionnelle placée sous le signe du groove, du jazz et des rencontres musicales.

Au programme :

✨ BenArt Ensemble feat. Baptiste Herbin, projet émergeant du label

✨ The Honnet Brothers, figures montantes de la scène soul-jazz/funk

✨ Julien Lourau, saxophoniste majeur du jazz français, invité spécial

Une label night pensée comme un moment de partage et de création live : collaborations inédites, surprises musicales et énergie collective sur scène.

Line up :

1er set : The Honnet Brothers feat. Julien Lourau

Anthony Honnet – Orgue & Claviers

Davy Honnet – Batterie

Julien Lourau – Saxophones

2ème set : BenArt Ensemble feat. Baptiste Herbin

Baptiste Herbin – Saxophones (alto et soprano)

Amina Mezaache – Flûte traversière

Céline Bonacina – Saxophone baryton

Ben Artuphel – Basse électrique

Antoine Banville – Batterie

Alexis Bajot-Nercessian – Claviers

Laurent Avenard-Kohler – Guitare électrique

Nils Wekstein – Percussions

Jazz, funk, groove & liberté

️ Billetterie ouverte – places limitées

Une date unique à ne pas manquer !

Concert du label Benart Records

13 mai New Morning

Le mercredi 13 mai 2026

de 20h30 à 23h30

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T23:30:00+02:00

fin : 2026-05-14T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T20:30:00+02:00_2026-05-13T23:30:00+02:00

New Morning 9 rue des Petites Écuries 75010 Paris

Métro -> 4 : Château d’Eau (Paris) (259m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (199m)

Vélib -> Petites Ecuries – Faubourg Saint-Denis (70.88m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://my.weezevent.com/the-honnet-brothers-ft-julien-lourau-et-benart-ensemble-ft-baptiste-herbin?_gl=1*1lu1jrx*_gcl_au*OTE3MTI3MzE2LjE3NjgyMTYyMzQuMjA1NzgzNTM5NC4xNzc0OTU5MzgxLjE3NzQ5NTkzODE.*_ga*MTU5ODU4MzMwNi4xNzczNDAwODky*_ga_39H9VBFX7G*czE3NzUyMjcyNzQkbzE0NCRnMSR0MTc3NTIyNzI4MCRqNTQkbDAkaDgzMDMzNDA. https://www.facebook.com/scenelibre.fr https://www.facebook.com/scenelibre.fr



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