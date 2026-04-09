Concert du label BenArt Records New Morning Paris
Concert du label BenArt Records New Morning Paris mercredi 13 mai 2026.
CONCERT LABEL – BENART RECORDS
BenArt Ensemble feat. Baptiste Herbin & The Honnet Brothers feat. Julien Lourau
BenArt Records vous donne rendez-vous au New Morning pour une soirée label exceptionnelle placée sous le signe du groove, du jazz et des rencontres musicales.
Au programme :
✨ BenArt Ensemble feat. Baptiste Herbin, projet émergeant du label
✨ The Honnet Brothers, figures montantes de la scène soul-jazz/funk
✨ Julien Lourau, saxophoniste majeur du jazz français, invité spécial
Une label night pensée comme un moment de partage et de création live : collaborations inédites, surprises musicales et énergie collective sur scène.
Line up :
1er set : The Honnet Brothers feat. Julien Lourau
- Anthony Honnet – Orgue & Claviers
- Davy Honnet – Batterie
- Julien Lourau – Saxophones
2ème set : BenArt Ensemble feat. Baptiste Herbin
- Baptiste Herbin – Saxophones (alto et soprano)
- Amina Mezaache – Flûte traversière
- Céline Bonacina – Saxophone baryton
- Ben Artuphel – Basse électrique
- Antoine Banville – Batterie
- Alexis Bajot-Nercessian – Claviers
- Laurent Avenard-Kohler – Guitare électrique
- Nils Wekstein – Percussions
Jazz, funk, groove & liberté
️ Billetterie ouverte – places limitées
Une date unique à ne pas manquer !
Concert du label Benart Records
13 mai New Morning
Le mercredi 13 mai 2026
de 20h30 à 23h30
payant Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T23:30:00+02:00
fin : 2026-05-14T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T20:30:00+02:00_2026-05-13T23:30:00+02:00
New Morning 9 rue des Petites Écuries 75010 Paris
Métro -> 4 : Château d’Eau (Paris) (259m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (199m)
Vélib -> Petites Ecuries – Faubourg Saint-Denis (70.88m)
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