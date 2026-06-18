Concert du marché fermier et artisanal L’Épine mardi 7 juillet 2026.

L’Épine

Concert du marché fermier et artisanal

En face de l’Auberge de l’Epine L’Épine Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Animation musicale sur le marché avec Loulabaï , jazz manouche.

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En face de l’Auberge de l’Epine L’Épine 05700 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 23 07 02 lepetitzincepinois@gmail.com

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English :

Live music at the market featuring Loulaba%EF, a gypsy jazz band.

L’événement Concert du marché fermier et artisanal L’Épine a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Sisteron Buëch