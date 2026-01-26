CONCERT DU MIMOSA

Place de l’Église Roquebrun Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

L’association patrimoine et mémoire de nostre païs est heureuse de vous inviter au concert du mimosa

L’association patrimoine et mémoire de nostre païs est heureuse de vous inviter au concert du mimosa .

Place de l’Église Roquebrun 34460 Hérault Occitanie mmn.bordenave@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The patrimoine et mémoire de nostre païs association is delighted to invite you to the mimosa concert

L’événement CONCERT DU MIMOSA Roquebrun a été mis à jour le 2026-01-23 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC