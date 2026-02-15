Concert du mois, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Concert du mois Samedi 25 avril, 11h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T11:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T11:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

Chanteur à fleur de peau et charismatique, Tiou ébouriffe la chanson française à la croisée de la chanson à texte et d’une pop poétique. Accompagné au piano par Xavier Duprat, il livre sur scène des textes finement ciselés, portés par une interprétation intense et une belle complicité musicale. Entre humour tendre, récits du quotidien et élans de liberté, le duo construit un univers sensible et accessible. Leur concert se vit comme un véritable moment de partage avec le public, pensé comme une rencontre.

Renseignements : Médiathèque Jacques Ellul – 05 57 93 67 00 – mediatheques@mairie-pessac.fr

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« link »: « mailto:mediatheques@mairie-pessac.fr »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

Tiou

David Sànchez