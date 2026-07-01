Concert du quatuor Akilone, Abbaye Notre-Dame-de-Protection, Valognes

Informations pratiques

Concert du quatuor Akilone Dimanche 20 septembre, 15h30 Abbaye Notre-Dame-de-Protection Manche

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Après une brève présentation de l’édifice par le Pays d’art et d’histoire, l’Abbaye Notre-Dame de Protection accueillera le Quatuor Akilone, fruit d’une aventure musicale et humaine née en 2011, à Paris. Principalement guidées par Hatto Beyerle, Mendelssohn et aujourd’hui Patrick Jüdt, les quatre musiciennes sont lauréates du Premier Grand Prix et du prix Pro Quartet du 8ème Concours international de quatuor à cordes de Bordeaux en 2016.

De renommée internationale, le Quatuor Akilone s’est produit dans les plus grandes salles, en France et à l’étranger : Munetsugu Hall à Nagoya, Wigmore Hall à Londres, Philharmonie de Paris, Muziekgebouw d’Amsterdam, Liszt Academy à Budapest…

Ancré dans son temps, le Quatuor Akilone se tourne aussi vers la création. Il est dédicataire de l’oeuvre de la compositrice Xu Yi : Aquilone Lontano, inspirée du nom du Quatuor — « le cerf-volant » en italien — et créée à la Philharmonie de Paris en 2018. En 2023 il crée en Lettonie le 4e quatuor d’Andris Dzenītis et dans sa quête d’expérimentation, il entreprend une créolisation nommée Parastiches avec Jérôme Désigaud autour de la microtonalité et des polytempi, accompagné par le GMEA d’Albi et la Maison de la Musique Contemporaine. Toujours dans une démarche de recherche, le Quatuor part en République Tchèque sur les traces de Dvořák en 2023, pour accompagner leur CD « Deep in the Forest » autour de l’oeuvre de Dvořák par un podcast réalisé par Tristan Labouret et Samuel Débias.

Musicalement engagé, le Quatuor Akilone a toujours eu le besoin de partager la musique auprès de tous les publics et notamment ceux éloignés des salles de concert (détenu-es, réfugié-es, enfants, personnes en situation de handicap ou de précarité, …).

Également sensible aux questions environnementales qui touchent notre époque, le Quatuor Akilone construit également depuis quelques années un ancrage local en Occitanie notamment via le festival Gresinhòl, basé en forêt de Grésigne dans le Tarn.

Magdalēna Geka, Premier violon, joue un Alessandro Gagliano 1734 généreusement mis à sa disposition par l’Anima Music Foundation.

Magdalēna Geka, violon I

Elise De-Bendelac, violon II

Perrine Guillemot-Munck, alto

Lucie Mercat, violoncelle

Pour le concert des Journées du patrimoine leur programme est le suivant:

Ludwig van Beethoven, Quatuor opus 74, en mi ♭majeur « Les harpes »

Fanny Mendelssohn: Quatuor à cordes en mi bémol majeur

Leur site: https://quatuorakilone.com/language/fr/

Abbaye Notre-Dame-de-Protection 8 rue des capuçins, 50700 Valognes Valognes 50700 Manche Normandie [{« link »: « https://quatuorakilone.com/language/fr/ »}]

Après une brève présentation de l’édifice par le Pays d’art et d’histoire, l’Abbaye Notre-Dame de Protection accueillera le Quatuor Akilone, fruit d’une aventure musicale et humaine née en 2011, à et…

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