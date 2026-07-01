Visite guidée : belles demeures du petit Versailles normand, Place du château, Valognes

Informations pratiques

Visite guidée : belles demeures du petit Versailles normand Samedi 19 septembre, 14h30 Place du château Manche

Durée 1h30, RDV place du château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin vous propose un voyage dans le temps à la découverte de l’âge d’or de Valognes. Au XVIIIe siècle, la cité connaît une prospérité remarquable. Une aristocratie nombreuse et influente y fait construire de prestigieux hôtels particuliers, transformant la ville en un véritable centre de la vie mondaine normande. Réceptions fastueuses, jeux, bals, échanges spirituels et intrigues de société animent alors le quotidien de cette élite. Comme le soulignait l’intendant Foucault, « il n’y a point alors de ville, dans toute la Normandie, où tant de gentilshommes fassent leur demeure ». En 1698, Valognes compte près d’une centaine de demeures nobles, souvent occupées durant l’hiver par les seigneurs des environs. La renommée de la ville dépasse même les frontières de la province : dans sa pièce Turcaret, Lesage écrit ainsi : « Savez-vous bien qu’il faut trois mois de Valognes pour achever un homme de cour »… Accompagnés d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire, les visiteurs seront invités à découvrir ce « petit Versailles normand », son patrimoine exceptionnel et l’art de vivre raffiné qui fit sa réputation.

Place du château Place du château, 50700 Valognes Valognes 50700 Manche Normandie

Le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin vous propose un voyage dans le temps à la découverte de l’âge d’or de Valognes. Au XVIIIe siècle, la cité connaît une prospérité remarquable. Une et y…

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