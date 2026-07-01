Visite guidée du fonds ancien, Médiathèque Julien de Laillier, Valognes

Informations pratiques

Visite guidée du fonds ancien Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Médiathèque Julien de Laillier Manche

Durée 1h, 15 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Visites commentées de la salle abritant le fonds ancien de la médiathèque municipale de Valognes avec une présentation de « livres remarquables » dans le cadre de la thématique : « patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer »

Médiathèque Julien de Laillier 25 rue Henri Cornat, 50700 Valognes Valognes 50700 Manche Normandie 02 33 95 82 40 https://mediatheque.valognes.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 95 82 40 »}] Fondée en 1719 par l’abbé Julien de Laillier, curé de Valognes et supérieur du séminaire, la bibliothèque a d’abord été installée au séminaire. Enrichie à la Révolution des fonds confisqués des bibliothèques des couvents des Cordeliers, des Capucins, du séminaire de Valognes et des Augustins de Barfleur, elle a occupé pendant quelques années l’ancienne chapelle du séminaire avant d’être transférée dans les locaux actuels en 1853.

La médiathèque compte environ 75 000 livres dont 25 000 ouvrages patrimoniaux. Les collections anciennes font la notoriété de la bibliothèque de Valognes, notamment ses 205 incunables et ses 220 manuscrits. Les livres imprimés s’échelonnent de 1470 au début du XXe siècle et permettent de suivre l’évolution de l’art de la typographie.

La médiathèque de Valognes offre un choix de livres, documents sonores (CD, DVD, livres lus), vidéos, abonnements à des revues et accès à différentes ressources numériques.

Visites commentées de la salle abritant le fonds ancien de la médiathèque municipale de Valognes avec une présentation de « livres remarquables » dans le cadre de la thématique : « patrimoine en péril…

©Patrick Ledot