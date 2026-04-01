La Ferté-Saint-Aubin

Concert du SAM JAZZ Band

Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Laissez-vous emporter à travers les âges du jazz avec le Sam Jazz Band

Un moment unique pour redécouvrir de grands classiques, dans une ambiance chaleureuse et élégante…

Prêt pour un voyage musical ?

Laissez-vous emporter à travers les âges du jazz avec le Sam Jazz Band

Un moment unique pour redécouvrir de grands classiques, dans une ambiance chaleureuse et élégante…

Dimanche 26 avril 2026

17h00

Espace Madeleine Sologne

Entrée gratuite

Fermez les yeux… écoutez… et laissez la magie du jazz opérer ✨ .

Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Let the Sam Jazz Band take you on a journey through the ages of jazz?

A unique opportunity to rediscover great classics in a warm, elegant atmosphere?

L’événement Concert du SAM JAZZ Band La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN