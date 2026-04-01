Concert du SAM JAZZ Band La Ferté-Saint-Aubin
Concert du SAM JAZZ Band La Ferté-Saint-Aubin dimanche 26 avril 2026.
La Ferté-Saint-Aubin
Concert du SAM JAZZ Band
Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Laissez-vous emporter à travers les âges du jazz avec le Sam Jazz Band
Un moment unique pour redécouvrir de grands classiques, dans une ambiance chaleureuse et élégante…
Prêt pour un voyage musical ?
Laissez-vous emporter à travers les âges du jazz avec le Sam Jazz Band
Un moment unique pour redécouvrir de grands classiques, dans une ambiance chaleureuse et élégante…
Dimanche 26 avril 2026
17h00
Espace Madeleine Sologne
Entrée gratuite
Fermez les yeux… écoutez… et laissez la magie du jazz opérer ✨ .
Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Let the Sam Jazz Band take you on a journey through the ages of jazz?
A unique opportunity to rediscover great classics in a warm, elegant atmosphere?
L’événement Concert du SAM JAZZ Band La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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