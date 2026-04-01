Promenons-nous dans les vide-maisons La Ferté-Saint-Aubin
Promenons-nous dans les vide-maisons La Ferté-Saint-Aubin dimanche 26 avril 2026.
La Ferté-Saint-Aubin
Promenons-nous dans les vide-maisons
La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Promenons-nous dans les vide-maisons. Dimanche 26 avril, partez à la découverte des vide-maisons organisés dans toute La Ferté-Saint-Aubin avec LFéSA Transition !
Objets vintage, déco, vêtements, livres…
Une belle occasion de consommer autrement et de donner une seconde vie aux objets
Promenons-nous dans les vide-maisons
Dimanche 26 avril
De 8h à 18h
La Ferté-Saint-Aubin
Envie de chiner, flâner et faire de belles trouvailles ?
Dimanche 26 avril, partez à la découverte des vide-maisons organisés dans toute La Ferté-Saint-Aubin avec LFéSA Transition !
Objets vintage, déco, vêtements, livres…
Une belle occasion de consommer autrement et de donner une seconde vie aux objets
Plusieurs adresses à parcourir dans la ville
De 8h à 18h
Que vous soyez curieux, chineur ou amateur de bonnes affaires, il y aura forcément un trésor pour vous !
info contact@lfesa-transition.fr .
La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire contact@lfesa-transition.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s take a stroll through the house sales. On Sunday April 26, join LFéSA Transition for a stroll around La Ferté-Saint-Aubin’s house sales!
? Vintage objects, decorations, clothes, books?
? A great opportunity to consume differently and give a second life to objects
L’événement Promenons-nous dans les vide-maisons La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-04-09 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
À voir aussi à La Ferté-Saint-Aubin (Loiret)
- La Nuit du Boogie La Ferté-Saint-Aubin 26 avril 2026
- Boucle 02 Sologne secrète des étangs et des demeures La Ferté-Saint-Aubin Loiret 1 mai 2026
- Boucle 11 La Canne La Ferté-Saint-Aubin Loiret 1 mai 2026
- Boucle 01 Les Grands Cerfs La Ferté-Saint-Aubin Loiret 1 mai 2026
- Escapade Solognote La Ferté-Saint-Aubin Loiret 1 mai 2026