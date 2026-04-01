La Ferté-Saint-Aubin

Promenons-nous dans les vide-maisons

La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Promenons-nous dans les vide-maisons. Dimanche 26 avril, partez à la découverte des vide-maisons organisés dans toute La Ferté-Saint-Aubin avec LFéSA Transition !

Objets vintage, déco, vêtements, livres…

Une belle occasion de consommer autrement et de donner une seconde vie aux objets

Promenons-nous dans les vide-maisons

Dimanche 26 avril

De 8h à 18h

La Ferté-Saint-Aubin

Envie de chiner, flâner et faire de belles trouvailles ?

Dimanche 26 avril, partez à la découverte des vide-maisons organisés dans toute La Ferté-Saint-Aubin avec LFéSA Transition !

Objets vintage, déco, vêtements, livres…

Une belle occasion de consommer autrement et de donner une seconde vie aux objets

Plusieurs adresses à parcourir dans la ville

De 8h à 18h

Que vous soyez curieux, chineur ou amateur de bonnes affaires, il y aura forcément un trésor pour vous !

info contact@lfesa-transition.fr .

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire contact@lfesa-transition.fr

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English :

Let’s take a stroll through the house sales. On Sunday April 26, join LFéSA Transition for a stroll around La Ferté-Saint-Aubin’s house sales!

? Vintage objects, decorations, clothes, books?

? A great opportunity to consume differently and give a second life to objects

L’événement Promenons-nous dans les vide-maisons La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-04-09 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN