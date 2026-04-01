Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Promenons-nous dans les vide-maisons La Ferté-Saint-Aubin

Promenons-nous dans les vide-maisons La Ferté-Saint-Aubin

Promenons-nous dans les vide-maisons La Ferté-Saint-Aubin dimanche 26 avril 2026.

Ville : 45240 La Ferté-Saint-Aubin

Département : Loiret

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit

La Ferté-Saint-Aubin

Promenons-nous dans les vide-maisons

La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Promenons-nous dans les vide-maisons. Dimanche 26 avril, partez à la découverte des vide-maisons organisés dans toute La Ferté-Saint-Aubin avec LFéSA Transition !
Objets vintage, déco, vêtements, livres…
Une belle occasion de consommer autrement et de donner une seconde vie aux objets
Promenons-nous dans les vide-maisons
Dimanche 26 avril
De 8h à 18h
La Ferté-Saint-Aubin
Envie de chiner, flâner et faire de belles trouvailles ?
Dimanche 26 avril, partez à la découverte des vide-maisons organisés dans toute La Ferté-Saint-Aubin avec LFéSA Transition !
Objets vintage, déco, vêtements, livres…
Une belle occasion de consommer autrement et de donner une seconde vie aux objets
Plusieurs adresses à parcourir dans la ville
De 8h à 18h
Que vous soyez curieux, chineur ou amateur de bonnes affaires, il y aura forcément un trésor pour vous !
info contact@lfesa-transition.fr   .

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire   contact@lfesa-transition.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s take a stroll through the house sales. On Sunday April 26, join LFéSA Transition for a stroll around La Ferté-Saint-Aubin’s house sales!
? Vintage objects, decorations, clothes, books?
? A great opportunity to consume differently and give a second life to objects

L’événement Promenons-nous dans les vide-maisons La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-04-09 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN

À voir aussi à La Ferté-Saint-Aubin (Loiret)