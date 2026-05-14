Plévenon

Concert du stage choeur gospel variété

Eglise Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 16:00:00

fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Choeur et Quartet de Jazz

Direction artistique Mark Sweeting

Organisé par l’école de musique intercommunale Les Notes d’Emeraude .

Eglise Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 03 02 19 05

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English :

L’événement Concert du stage choeur gospel variété Plévenon a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme