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Concert du stage choeur gospel variété Plévenon

Concert du stage choeur gospel variété Plévenon dimanche 30 août 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 22240 Plévenon

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Plévenon

Concert du stage choeur gospel variété

Eglise Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 16:00:00
fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :
2026-08-30

Choeur et Quartet de Jazz
Direction artistique Mark Sweeting

Organisé par l’école de musique intercommunale Les Notes d’Emeraude   .

Eglise Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 03 02 19 05 

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English :

L’événement Concert du stage choeur gospel variété Plévenon a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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