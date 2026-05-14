Concert du stage choeur gospel variété Plévenon
Concert du stage choeur gospel variété Plévenon dimanche 30 août 2026.
Plévenon
Concert du stage choeur gospel variété
Eglise Plévenon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 16:00:00
fin : 2026-08-30 17:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Choeur et Quartet de Jazz
Direction artistique Mark Sweeting
Organisé par l’école de musique intercommunale Les Notes d’Emeraude .
Eglise Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 03 02 19 05
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English :
L’événement Concert du stage choeur gospel variété Plévenon a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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