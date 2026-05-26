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Jeu de Piste Disparition inquietante ! parking des grèves d’en bas Plévenon

Jeu de Piste Disparition inquietante ! parking des grèves d’en bas Plévenon mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : parking des grèves d'en bas

Adresse : D34 A

Ville : 22240 Plévenon

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Tarif :

Plévenon

Jeu de Piste Disparition inquietante !

parking des grèves d’en bas D34 A Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Un naturaliste de renom a disparu ! En retraçant son parcours , peut-être le retrouverez vous?
A partir de 10 ans Limité à 5 familles   .

parking des grèves d’en bas D34 A Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83 

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English :

L’événement Jeu de Piste Disparition inquietante ! Plévenon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat des Caps

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