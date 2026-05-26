Jeu de Piste Disparition inquietante ! parking des grèves d’en bas Plévenon

Plévenon

Jeu de Piste Disparition inquietante !

parking des grèves d’en bas D34 A Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Un naturaliste de renom a disparu ! En retraçant son parcours , peut-être le retrouverez vous?

A partir de 10 ans Limité à 5 familles .

parking des grèves d’en bas D34 A Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

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English :

L’événement Jeu de Piste Disparition inquietante ! Plévenon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat des Caps