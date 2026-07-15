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AGENDA · Plévenon

Les Pileries du Vendredi Initiation à la danse bretonne Plévenon

vendredi 31 juillet 2026 · Plévenon

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
22240 Plévenon
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plévenon

Les Pileries du Vendredi Initiation à la danse bretonne

Salle des fêtes Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Soirée Pileries organisée par Musique et Danses Traditionnelles
20h Initiation à la danse bretonne
21h-Minuit Fest-noz   .

Salle des fêtes Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Les Pileries du Vendredi Initiation à la danse bretonne Plévenon a été mis à jour le 2026-07-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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