Informations pratiques

Plévenon

Les Pileries du Vendredi Initiation à la danse bretonne

Salle des fêtes Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Soirée Pileries organisée par Musique et Danses Traditionnelles

20h Initiation à la danse bretonne

21h-Minuit Fest-noz .

Salle des fêtes Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Les Pileries du Vendredi Initiation à la danse bretonne Plévenon a été mis à jour le 2026-07-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme