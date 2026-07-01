Festival Low Tech apéro-débat La Palanquée Plévenon

Informations pratiques

Plévenon

Festival Low Tech apéro-débat

La Palanquée 6 Place de l’Église Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 19:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Parlons des objets du quotidien bons pour le climat et le porte-monnaie .

La Palanquée 6 Place de l’Église Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 78 80 05 13

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English :

L’événement Festival Low Tech apéro-débat Plévenon a été mis à jour le 2026-07-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme