AGENDA · Plévenon
Festival Low Tech apéro-débat La Palanquée Plévenon
mercredi 15 juillet 2026 · La Palanquée · Plévenon
Informations pratiques
Plévenon
Festival Low Tech apéro-débat
La Palanquée 6 Place de l’Église Plévenon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 19:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Parlons des objets du quotidien bons pour le climat et le porte-monnaie .
La Palanquée 6 Place de l’Église Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 78 80 05 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Low Tech apéro-débat Plévenon a été mis à jour le 2026-07-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Plévenon (Côtes-d'Armor)
- Randonnée Les 3 baies Plévenon 16 juillet 2026
- Randonnée Les 3 baies Plévenon 17 juillet 2026
- Lever de soleil au Cap Fréhel Devant le phare du Cap Fréhel Plévenon 20 juillet 2026
- Lever de soleil au Cap Fréhel Devant le phare du Cap Fréhel Plévenon 20 juillet 2026
- Le Cap Fréhel au crépuscule au pied du phare Plévenon 23 juillet 2026