Edgar, gardien de phare au pied du phare Plévenon

Plévenon

Edgar, gardien de phare

au pied du phare D34 Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Edgar vous fait découvrir sa drôle de maison. Pour les moins de 4 ans , accompagnés d’un adulte .

au pied du phare D34 Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

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English :

L’événement Edgar, gardien de phare Plévenon a été mis à jour le 2026-05-20 par Syndicat des Caps