Edgar, gardien de phare au pied du phare Plévenon
Edgar, gardien de phare au pied du phare Plévenon lundi 3 août 2026.
Plévenon
Edgar, gardien de phare
au pied du phare D34 Plévenon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Edgar vous fait découvrir sa drôle de maison. Pour les moins de 4 ans , accompagnés d’un adulte .
au pied du phare D34 Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
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English :
L’événement Edgar, gardien de phare Plévenon a été mis à jour le 2026-05-20 par Syndicat des Caps
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