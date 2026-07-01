Exposition au profit du village solidaire de Madagascar Plévenon
dimanche 26 juillet 2026 · Plévenon
Informations pratiques
Plévenon
Exposition au profit du village solidaire de Madagascar
4 Rue du Gros Moulin Plévenon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Dans le cadre de la journée organisée par l’Association Lumières du Cap, une exposition vente sera proposée dans le centre bourg au profit du village solidaire de Madagascar, cela fait suite à l’exposition et au vide grenier du printemps dernier.
Venez découvrir les baobabs, tortues, phares, oiseaux, etc… réalisés par les ouvriers du village d’Alasora. L’intégralité de la recette permettra de construire un hôpital. Après les logements, l’école, le jardin potager et les ateliers, c’est l’hôpital qui va voir le jour. Une aventure humaine et solidaire pérenne puisque depuis 1999 Violette et Dieudonné se consacrent pleinement à ce projet afin que les habitants puissent vivre dignement dans un pays particulièrement touché par la pauvreté.
L’INTÉGRALITÉ DES VENTES EST REVERSÉE AU VILLAGE D’ALASORA
Nous vous attendons dans une ambiance colorée et conviviale. .
4 Rue du Gros Moulin Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 35 36 74
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English :
L’événement Exposition au profit du village solidaire de Madagascar Plévenon a été mis à jour le 2026-07-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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