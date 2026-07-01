AGENDA · Plévenon
Les Pileries du Vendredi Initiation à la danse bretonne Plévenon
vendredi 24 juillet 2026 · Plévenon
Informations pratiques
Plévenon
Les Pileries du Vendredi Initiation à la danse bretonne
Salle des fêtes Plévenon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Soirée Pileries organisée par Musique et Danses Traditionnelles
20h Initiation à la danse bretonne
21h-Minuit Fest-noz .
Salle des fêtes Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Les Pileries du Vendredi Initiation à la danse bretonne Plévenon a été mis à jour le 2026-07-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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