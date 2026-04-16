Concert du Zemlinsky Quartet Centre tchèque de Paris Paris
Concert du Zemlinsky Quartet Centre tchèque de Paris Paris jeudi 16 avril 2026.
Initialement fondé en 1994 comme groupe étudiant, le Quatuor Zemlinsky est
devenu un véritable ambassadeur de la tradition tchèque des quatuors à cordes. Il
a remporté de nombreux prix internationaux prestigieux et a participé à
plusieurs masterclasses, notamment ProQuartet en France et Sommerakademie à
Reichenau en Autriche, où il a gagné le premier prix pour la meilleure
interprétation d’une œuvre de Janáček.
Parmi les récentes prestations importantes du Quatuor
Zemlinsky, citons le Wigmore Hall de Londres, la Cité de la Musique à Paris, la
Bibliothèque du Congrès, la Place des Arts à Montréal, le festival Prague
Spring et leurs débuts à New York dans le cadre de la série de concerts
Schneider/New School.
Du 13 octobre au 17 novembre prochain, le groupe se
produira au festival international Janáček Brno, rendez-vous culturel tant attendu. En
attendant, profitez d’un bel aperçu des talents du Quatuor Zemlinsky le temps d’une
soirée au Centre tchèque de Paris.
En aperçu du festival international Janáček Brno, le Centre tchèque à Paris vous invite à un concert intimiste du quatuor à cordes de renommée internationale: le Zemlinsky Quartet.
Le jeudi 16 avril 2026
de 19h30 à 22h00
payant
- Plein tarif : 15€
- Tarif réduit: 10€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-17T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T19:30:00+02:00_2026-04-16T22:00:00+02:00
Centre tchèque de Paris 18, rue Bonaparte 75006 Paris
Métro -> 4 : Saint-Germain-des-Prés (Paris) (297m)
Bus -> 3995 : Jacob (Paris) (109m)
Vélib -> Beaux-Arts – Bonaparte (58.58m)
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