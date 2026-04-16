Concert du Zemlinsky Quartet Centre tchèque de Paris Paris

Initialement fondé en 1994 comme groupe étudiant, le Quatuor Zemlinsky est

devenu un véritable ambassadeur de la tradition tchèque des quatuors à cordes. Il

a remporté de nombreux prix internationaux prestigieux et a participé à

plusieurs masterclasses, notamment ProQuartet en France et Sommerakademie à

Reichenau en Autriche, où il a gagné le premier prix pour la meilleure

interprétation d’une œuvre de Janáček.

Parmi les récentes prestations importantes du Quatuor

Zemlinsky, citons le Wigmore Hall de Londres, la Cité de la Musique à Paris, la

Bibliothèque du Congrès, la Place des Arts à Montréal, le festival Prague

Spring et leurs débuts à New York dans le cadre de la série de concerts

Schneider/New School.

Du 13 octobre au 17 novembre prochain, le groupe se

produira au festival international Janáček Brno, rendez-vous culturel tant attendu. En

attendant, profitez d’un bel aperçu des talents du Quatuor Zemlinsky le temps d’une

soirée au Centre tchèque de Paris.

En aperçu du festival international Janáček Brno, le Centre tchèque à Paris vous invite à un concert intimiste du quatuor à cordes de renommée internationale: le Zemlinsky Quartet.

Le jeudi 16 avril 2026

de 19h30 à 22h00

payant

Plein tarif : 15€

Tarif réduit: 10€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-17T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T19:30:00+02:00_2026-04-16T22:00:00+02:00

Centre tchèque de Paris 18, rue Bonaparte 75006 Paris

Métro -> 4 : Saint-Germain-des-Prés (Paris) (297m)

Bus -> 3995 : Jacob (Paris) (109m)

Vélib -> Beaux-Arts – Bonaparte (58.58m)

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