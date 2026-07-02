Informations pratiques

Nasbinals

CONCERT D’UBIC

Nasbinals Lozère

Tarif : 28 – 28 – 35 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:45:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Jouer et danser, saturer l’onde à la quête du kick ! Danse électro, trance live vivre autrement l’expérience musicale avec le public. U B I C propose de choyer l’expérience du collectif délivré des désirs consuméristes, pour un plaisir collectif simultané à travers la danse et le son.

Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026 https://mordorfest.fr/

Jouer et danser, saturer l’onde à la quête du kick ! Danse électro, trance live vivre autrement l’expérience musicale avec le public. U B I C propose de choyer l’expérience du collectif délivré des désirs consuméristes, pour un plaisir collectif simultané à travers la danse et le son.

U B I C se veut être l’expérience d’une techno DIY pour sentir différemment l’impact du sonore, accéder à cette dimension qui défie la norme et nous connecte à l’endroit d’un plaisir presque subversif !

Avec leurs instruments électroniques, les deux musiciennes s’approprient les codes de la techno.

Dans le cadre du festival Mordorfest 2026, toutes les infos

Site internet https://mordorfest.fr/

Facebook https://www.facebook.com/mordorfest

Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

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English :

Play and dance, saturate the airwaves in pursuit of that rush! Electro dance, live trance: experience music in a whole new way with the audience. U B I C aims to enhance the collective experience—free from consumerist desires—for simultaneous shared enjoyment through dance and sound.

As part of the 2026 Mordorfest Festival: https://mordorfest.fr/

L’événement CONCERT D’UBIC Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-CDT48