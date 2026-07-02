CONCERT D’UBIC Nasbinals
vendredi 14 août 2026 · Nasbinals
Informations pratiques
Nasbinals
CONCERT D’UBIC
Nasbinals Lozère
Tarif : 28 – 28 – 35 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:45:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Jouer et danser, saturer l’onde à la quête du kick ! Danse électro, trance live vivre autrement l’expérience musicale avec le public. U B I C propose de choyer l’expérience du collectif délivré des désirs consuméristes, pour un plaisir collectif simultané à travers la danse et le son.
Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026 https://mordorfest.fr/
Jouer et danser, saturer l’onde à la quête du kick ! Danse électro, trance live vivre autrement l’expérience musicale avec le public. U B I C propose de choyer l’expérience du collectif délivré des désirs consuméristes, pour un plaisir collectif simultané à travers la danse et le son.
U B I C se veut être l’expérience d’une techno DIY pour sentir différemment l’impact du sonore, accéder à cette dimension qui défie la norme et nous connecte à l’endroit d’un plaisir presque subversif !
Avec leurs instruments électroniques, les deux musiciennes s’approprient les codes de la techno.
Dans le cadre du festival Mordorfest 2026, toutes les infos
Site internet https://mordorfest.fr/
Facebook https://www.facebook.com/mordorfest
Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .
Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Play and dance, saturate the airwaves in pursuit of that rush! Electro dance, live trance: experience music in a whole new way with the audience. U B I C aims to enhance the collective experience—free from consumerist desires—for simultaneous shared enjoyment through dance and sound.
As part of the 2026 Mordorfest Festival: https://mordorfest.fr/
L’événement CONCERT D’UBIC Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-CDT48
À voir aussi à Nasbinals (Lozère)
- DETOURS DU MONDE SIÂN POTTOK Nasbinals 14 juillet 2026
- COUCHERS DE SOLEIL LAC DES SALHIENS Nasbinals 20 juillet 2026
- FESTIVAL MORDORFEST 2026 Nasbinals 14 août 2026
- FÊTE DE L’AUBRAC Nasbinals 5 septembre 2026
- FESTIVAL PHOT’AUBRAC 24ÈME ÉDITION TERRE DE PARTAGES Nasbinals 17 septembre 2026