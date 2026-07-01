Concert Duetto Place de l’Eglise Saint-Front
samedi 18 juillet 2026 · Place de l'Eglise · Saint-Front
Informations pratiques
Saint-Front
Concert Duetto
Place de l’Eglise Dans l’Eglise Saint-Front Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18 21:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Récital de l’ensemble DUETTO Tatiana Walisiak (flûte) et Léonard Zandstra (violon). Oeuvres de Telemann, Haendel,Bach, Hofmeister, Mozart…
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Place de l’Eglise Dans l’Eglise Saint-Front 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 00 74 30 comitefetesstfront@gmail.com
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English :
Recital by the DUETTO ensemble: Tatiana Walisiak (flute) and Leonard Zandstra (violin). Works by Telemann, Handel, Bach, Hofmeister, Mozart…
L’événement Concert Duetto Saint-Front a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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