Concert Duetto Place de l’Eglise Saint-Front

Informations pratiques

Saint-Front

Concert Duetto

Place de l’Eglise Dans l’Eglise Saint-Front Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18 21:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Récital de l’ensemble DUETTO Tatiana Walisiak (flûte) et Léonard Zandstra (violon). Oeuvres de Telemann, Haendel,Bach, Hofmeister, Mozart…

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Place de l’Eglise Dans l’Eglise Saint-Front 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 00 74 30 comitefetesstfront@gmail.com

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English :

Recital by the DUETTO ensemble: Tatiana Walisiak (flute) and Leonard Zandstra (violin). Works by Telemann, Handel, Bach, Hofmeister, Mozart…

L’événement Concert Duetto Saint-Front a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Destination Nord Charente