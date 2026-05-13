Téléthon à Saint Front Salle de la mairie Saint-Front
Téléthon à Saint Front Salle de la mairie Saint-Front samedi 5 décembre 2026.
Saint-Front
Téléthon à Saint Front
Salle de la mairie Place de la mairie Saint-Front Haute-Loire
Tarif : – – EUR
-Petit déjeuner: 5€
-Tripes: 6 € (à emporter) ou 8 € (sur place)
-Activités de l’après midi: à partir de 5€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 08:00:00
fin : 2026-12-05 17:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Petit déjeuner ou tripes, le matin dès 8h (sur réservation au petit baz’ar)
Après-midi: activités au choix dès 13h30: balade en mobylette, jeux en intérieur, balade pédestre (- de 10km), tombola.
Bénéfices reversés à l’AFM Téléthon.
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Salle de la mairie Place de la mairie Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 32 06
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English :
Breakfast or tripe, mornings from 8 a.m. (book in advance at petit baz’ar)
Afternoon: choice of activities from 1:30pm: moped ride, indoor games, walking tour (under 10km), tombola.
Proceeds donated to AFM Téléthon.
L’événement Téléthon à Saint Front Saint-Front a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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